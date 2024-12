Pasquale Sorrentino nel consiglio regionale ANCI, soddisfazione del PSI del Golfo

Il Coordinamento del Partito Socialista Italiano – Golfo di Policastro ha comunicato con grande soddisfazione la notizia dell’elezione di Pasquale Sorrentino, vicesindaco di San Giovanni a Piro, al Consiglio Nazionale dell’ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni d’Italia).

Le reazioni

L’annuncio ufficiale è giunto a seguito della quarantunesima edizione dell’Assemblea Nazionale dell’ANCI, svoltasi a Torino alla fine di novembre, durante la quale è stato definito l’elenco dei consiglieri comunali e dei sindaci che costituiranno il Consiglio per il prossimo quinquennio.

Il Segretario Nazionale del PSI, Enzo Maraio, ha espresso il suo plauso per la nomina, sottolineandone l’importanza: “Il Consiglio Nazionale dell’ANCI ha il fondamentale compito di deliberare le linee programmatiche dell’Associazione. Per questo, sarà cruciale il ruolo dei nostri amministratori all’interno del Consiglio nei prossimi cinque anni. Raccogliere le istanze dagli amministratori locali per rendere più efficiente il lavoro dell’ANCI è un obiettivo prioritario, e ringrazio tutti per questo impegno”.

Il nuovo Consiglio Nazionale collaborerà attivamente con il Presidente Nazionale dell’ANCI, Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, anche lui eletto durante l’Assemblea di Torino. Tra le priorità dell’organo, vi sarà la costituzione delle Commissioni di lavoro suddivise per settori organici di materie, le quali avranno funzioni preparatorie e saranno referenti per atti di competenza del Consiglio.

L’elezione di Pasquale Sorrentino, fanno sapere dal partito, rappresenta un importante riconoscimento per l’impegno degli amministratori locali del Golfo di Policastro e testimonia il valore delle competenze messe a disposizione per il miglioramento delle politiche territoriali. Il Coordinamento del PSI – Golfo di Policastro ribadisce la propria fiducia nel lavoro che Sorrentino saprà svolgere e si congratula per questo prestigioso incarico, auspicando che tale rappresentanza possa tradursi in azioni concrete a beneficio delle comunità locali e dell’intero Paese.