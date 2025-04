Pasqua e Pasquetta: casa, ristorante o campagna? Ecco dove trascorreranno le feste i cilentani | VIDEO

Domani è Pasqua e l’atmosfera festiva si fa sempre più viva anche ad Agropoli. Tra preparativi, menù da definire e giornate di sole che invitano alle uscite, noi di InfoCilento abbiamo chiesto ai cittadini come hanno deciso di trascorrere la Pasqua e la tradizionale Pasquetta.

Il sondaggio

Molti agropolesi hanno confermato che trascorreranno la domenica di Pasqua a casa, seduti intorno alla tavola con i propri cari, tra piatti tipici come l’agnello al forno, i carciofi imbottiti e le immancabili pastiere e colombe. Altri, invece, hanno scelto il comfort del ristorante, approfittando dei tanti locali della zona che propongono menù speciali per l’occasione.

E per Pasquetta, invece, c’è chi opterà per la classica scampagnata con gli amici, magari in montagna o in qualche area attrezzata nei dintorni, e chi resterà in casa, sperando nel bel tempo per organizzare un barbecue in giardino o una grigliata all’aperto. In ogni caso, ciò che accomuna le scelte è la voglia di stare insieme, celebrare e ritagliarsi un momento di serenità.