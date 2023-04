Pasqua cara e amara, aumenti fino al 60% per colombe e uova: Codacons lancia l’allarme prezzi

Altro che colombe ed uova da regalare. Codacons ha calcolato aumenti vertiginosi sul prezzo al consumo dei classici prodotti pasquali: per le colombe si va da un minimo che sfiora il ­­­+ 30% ad un massimo che supera il 70%. Stessa storia per le uova di cioccolato, il rincaro oscilla dal 15% al 44%.

Prezzi in impennata

L’inflazione continua a farsi sentire e a pesare sui listini anche delle golosità pasquali. Lo denuncia Codacons che ha messo a confronto i prezzi del 2022 a quelli dell’anno appena cominciato. Il risultato è che bisognerà contenere l’entusiasmo, almeno dei più piccoli, catturati da un’infinita varietà di uova di cioccolato che, per molti, rischia di divenire un sogno.

Eppure, secondo le stime di Codacons, poiché per 7 famiglie italiane su 10 uova e colombe sono irrinunciabili, i rincari di questi prodotti determinerebbero per esse, nel 2023, una maggiore spesa +93,3 milioni di euro.

Colombe e uova “d’oro”

“Il prodotto che registra i rincari più pesanti è senza dubbio la colomba – analizza il Codacons – L’aumento medio rispetto lo scorso anno è infatti del +31,8%, con punte del +73,6% per i dolci classici. Per le colombe farcite (limone, cioccolato, pistacchio, ecc.) gli aumenti variano da un minimo del 20,7% a un massimo del 60,8%”.

I prezzi, sempre secondo il report dell’associazione nazionale dei consumatori, sono sicuramente influenzati dal caro energia, che le aziende ammortizzano spalmandone l’impatto sul prezzo al consumatore, e dal costo delle materie prime: lo zucchero è aumentato del 54,9% su base annua, il burro del 25,8%, la farina del 17,8%, le uova del 22,4% e il cacao del 12,1% . Non sarebbe diversa l’analisi sulle uova pasquali “ +15,4% rispetto lo scorso anno con punte del +44% ,per alcune linee dedicate ai bambini e legate a personaggi dei cartoni animati: per le uova da 365 gr i listini salgono dai 10,49 euro dello scorso anno agli attuali 14,90 euro (+42%)”.