Pasqua 2025: le previsioni del presidente di Confersercenti Salerno, Raffaelle Esposito | VIDEO

Il weekend dedicato alle festività Pasquali sta per iniziare e diversi saranno i turisti che sceglieranno il Cilento per trascorrere il loro periodo di relax con un trend dunque positivo come sottolineato dal Presidente di Confesercenti Salerno Raffaele Esposito.

Le dichiarazioni

“La percentuale di occupazioni delle camere, secondo il nostro sondaggio nazionale, è già in overbooking per le città d’arte italiane. Napoli, insieme a Palermo assorbe tutto il turismo del Sud Italia e Salerno fa registrare un buon trend – ha affermato il Presidente Esposito – Per quanto riguarda l’area a Sud della provincia di Salerno, e dunque anche il Cilento, le percentuale sono tra il 50 e il 65 per cento di occupazione delle camere, quindi anche in questo caso parliamo di un trend positivo. Ma sarà ancora più positivo ciò che accadrà dopo le festività Pasquali, con i ponti che ci saranno nelle prossime settimane, con un trend in aumento. È importante il supporto ricevuto degli enti e delle istituzioni per la promozione del territorio. Ovviamente la scelta delle mete turistiche dipenderà anche dalle condizioni meteorologiche che interesseranno il nostro territorio in tutto questo lungo periodo”.