Parto a rischio “programmato” all’ospedale di Polla: la commovente storia di Maria Francesca e della sua mamma

Nei giorni scorsi, nel reparto di Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla, è nata Maria Francesca, una bellissima bimba di oltre 3 chili. La sua nascita è il frutto di un parto a rischio, per il quale è stata necessaria una programmazione operatoria, condotta dall’equipe medica guidata dal ginecologo Antonio Squitieri.

La storia

La mamma di Maria Francesca ha più di 40 anni ed è stata coinvolta, qualche anno fa, in un grave incidente stradale che le ha causato un importante traumatismo toracico. Questa condizione ha ridotto la sua capacità respiratoria e di ventilazione, rendendo impossibile un travaglio spontaneo, e ha compresso le vie di accesso per un parto naturale, rendendo quindi necessario un cesareo. L’incidente ha anche portato a traumi agli organi interni, complicando ulteriormente l’evento della nascita.

Nonostante le difficoltà, i genitori e il dottor Squitieri non si sono fatti scoraggiare. Qualche giorno fa, la nascita di Maria Francesca ha riempito di gioia il cuore di mamma Marianna e papà Miguel. “Vogliamo esprimere la nostra gratitudine al dottor Squitieri per la sua professionalità e attenzione, e all’ospedale di Polla, dove abbiamo riscontrato umanità e competenza in ogni fase del nostro percorso, sia in ginecologia che nel Nido e in Pediatria”.

La nascita di Maria Francesca dimostra la capacità del reparto pollese di gestire operativamente un parto a rischio, sottolineando l’importanza anche della permanenza del Punto Nascita. Sia la mamma che la sua piccola sono in buone condizioni. “Desidero ringraziare l’intero reparto, la mia equipe, l’ospedale e il responsabile, Francesco De Laurentiis, per aver creato un ambiente che consente di esprimere le capacità professionali di ciascuno”, ha dichiarato il dottor Squitieri.