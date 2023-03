Partita di bocce al femminile a Sassano: in campo anche le assessore Romanelli e Pizzi

L’Associazione Bocciofila Valdianese A.S.D., presieduta dal coraggioso Angelo Di Gioia, ha dato il via ad un evento di grande successo lo scorso weekend. In collaborazione con la Proloco Sassano, l’associazione “In Cammino con Padre Pio” e l’Orchidea Emergenza ANPAS ODV, e con il patrocinio del Comune di Sassano, l’associazione ha organizzato “DONNE IN CAMPO”, un evento unico in occasione della Festa della Donna.

L’evento

Ha avuto luogo al Bocciodromo Comunale di Sassano, dove donne di tutte le età e abilità hanno gareggiato in una “Gara promozionale” con regole FIB. La gara è stata esclusivamente riservata alle donne, sia a quelle professioniste che a quelle esordienti, creando così un’esperienza unica per tutte le partecipanti.

Non solo atlete professioniste, ma anche due assessore del Comune di Sassano, Maria Francesca Romanelli e Angela Pizzi, hanno partecipato alla gara, dimostrando che lo sport può essere un’attività inclusiva per tutti, indipendentemente dalla professione o dall’età.

Le finalità

La manifestazione è stata un’occasione per celebrare le donne e promuovere l’uguaglianza di genere attraverso lo sport. L’Associazione Bocciofila Valdianese A.S.D. è stata in grado di creare un ambiente inclusivo e accogliente per le donne di tutte le età e abilità, dimostrando il potere dello sport per unire le persone e celebrare la diversità.

Il successo dell’evento non sarebbe stato possibile senza il sostegno dei partner e del Comune di Sassano. L’Associazione Bocciofila Valdianese A.S.D. si impegna a promuovere l’uguaglianza di genere attraverso lo sport e ad offrire opportunità di gioco e partecipazione a tutti i membri della comunità.

“DONNE IN CAMPO” è stata una manifestazione che ha dimostrato l’importanza dello sport per promuovere l’uguaglianza di genere e celebrare la diversità. Grazie all’impegno dell’Associazione Bocciofila Valdianese A.S.D. e dei suoi partner, le donne hanno avuto l’opportunità di dimostrare il loro talento e la loro passione per lo sport, creando un’esperienza indimenticabile per tutte le partecipanti.