Partenariati e sinergie: il convegno che promuove il dialogo e la collaborazione, appuntamento a Palazzo Sant’Agostino

Un momento di grande importanza e interesse si terrà presto a Salerno, grazie all’organizzazione del Dott. Sebastiano Irollo di ASSOPMI Salerno, l’associazione provinciale delle piccole e medie imprese, e della società di consulenza Masterfor.

Il convegno

L’evento, dedicato alle pubbliche amministrazioni, alle aziende, ai professionisti e agli enti, ha l’obiettivo di promuovere un confronto sulla formazione in diverse macro aree tematiche, tra cui l’ambiente, il turismo, l’energia, la cultura, la programmazione comunitaria e il PNRR.

Il tavolo dei relatori sarà composto da illustri personalità del settore, tra cui il Presidente di Masterfor Giuseppe Pisani, il Dott. Cristian Amatori della business unit Masterfor PA, il Dott. Carmine Pacente responsabile delle politiche e della programmazione europea e LEAR della città metropolitana di Milano, il Prof. Luca Emanueli docente di Architettura dell’Università di Ferrara e il Dott. Gianluca Bellucci esperto per la valorizzazione e gestione del patrimonio culturale e nella produzione di eventi.

Gli interventi

L’evento avrà inizio con i saluti istituzionali del Presidente della Provincia di Salerno Avv. Franco Alfieri, seguito dal consigliere provinciale con delega all’agricoltura e alle politiche del lavoro Avv. Vincenzo Clemente. La moderazione degli interventi sarà affidata alla giornalista Dott.ssa Maria Carla Ciancio, direttrice della testata polichegiovanili.com.

La manifestazione gode del patrocinio della regione Campania, della Provincia di Salerno, dei Comuni di Salerno e Battipaglia, nonché di vari Ordini professionali tra cui quelli degli ingegneri, dei commercialisti ed esperti contabili e dei periti industriali.

La registrazione dei partecipanti inizierà alle ore 16.00, dando il via ad una serata di dibattito e confronto su temi di grande rilevanza per il territorio e per il mondo del lavoro. Sarà un’occasione unica per approfondire le tematiche affrontate dagli esperti presenti, per conoscere le migliori pratiche e per creare nuove sinergie tra le diverse realtà coinvolte.