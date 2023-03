Parte la seconda edizione di “Cilento Fest 2023”: ecco il bando di concorso e il programma

La passione per il Cilento e la voglia di far conoscere le bellezze del territorio attraverso il cinema sono state le motivazioni che hanno spinto un gruppo di giornalisti, registi e produttori originari di queste terre a creare il Cilento Fest, festival cinematografico dedicato alla promozione e alla conoscenza del cinema nazionale e internazionale legato al racconto dei paesi e delle “aree interne”.

Riparte ufficialmente la seconda edizione, ecco il programma

Dopo il grande successo della prima edizione, il Cilento Fest torna nel 2023 con la sua seconda edizione, che si terrà dal 17 al 20 agosto a Perito. La direzione del festival è affidata a Max De Francesco, mentre l’organizzazione è curata dalla società di editoria e produzione Iuppiter in collaborazione con l’associazione culturale I Disinvolti e la Pro Loco di Perito.

La direzione artistica è formata da Gianluca Arcopinto, Cesare Apolito, Bruno Cariello e Andrea D’Ambrosio, noti produttori, attori e registi del panorama cinematografico italiano.

Tutte le info utili per partecipare al bando

Il bando del concorso è stato pubblicato sul sito ufficiale del festival, www.cilentofest.com, e la partecipazione è completamente gratuita. Il termine ultimo per l’iscrizione è il 15 giugno 2023 e al concorso sono ammessi film di ogni genere, lingua e formato, realizzati su qualunque supporto, di qualsiasi durata, completati da aprile 2022 a maggio 2023, che raccontino i paesi, i personaggi di paese, storie non di città ma legate alle aree interne, al tessuto umano, storico, identitario e sociale delle comunità locali. L’opera vincitrice riceverà un premio in denaro di 2000 euro.

Un parterre ricco di ospiti

Durante la serata finale dell’evento, che si preannuncia ricca di ospiti e sorprese, saranno consegnati anche altri riconoscimenti a produttori, attori, registi e professionisti dell’audiovisivo. Inoltre, quest’anno il Cilento Fest ha introdotto una nuova iniziativa: il “Concorso fotografico Lucia Panascì”, in memoria della fotografa e artista cilentana prematuramente scomparsa nel 2014 a soli 30 anni, che ha come tema la “controra”, l’ora magica e mistica dei paesi e dell’estate.

Grande attesa per il programma del Cilento Fest che sarà presentato a luglio e proporrà quattro giorni di proiezioni, concerti, spettacoli esclusivi, mostre, presentazioni di libri, visite guidate, laboratori creativi e iniziative nel segno della dieta mediterranea, dell’artigianato e del turismo rurale.