Parte il progetto “Una candela per la pace in Ucraina”: ad Agropoli una iniziativa di solidarietà per l’Ucraina

Un progetto di solidarietà sta prendendo vita in Italia per aiutare la popolazione ucraina, coinvolta nella guerra contro la Russia. “Una candela per la pace in Ucraina” è il nome dell’iniziativa che ha come obiettivo la raccolta di candele (anche rotte) da inviare in Ucraina.

Le candele raccolte saranno poi fuse dalle maestre delle scuole locali insieme ai bambini e versate in lattine di alluminio più grandi. Infine verranno quindi spedite al fronte, dove i soldati ucraini potranno utilizzarle per scaldare il cibo e avere un po’ di luce.

Un messaggio di solidarietà per la Pasqua

Gli organizzatori di “Una candela per la pace in Ucraina” invitano i bambini delle scuole italiane e tutti coloro che vorranno partecipare a donare le loro candele per sostenere questa causa. “Accendiamo le luci per la Pasqua. Saremmo felici se anche i vostri alunni e amici volessero partecipare. Grazie di cuore per la vostra solidarietà”, è il messaggio degli organizzatori.

Un gesto di vicinanza alla popolazione ucraina

In un momento difficile per la comunità ucraina, coinvolta nella guerra contro la Russia, “Una candela per la pace in Ucraina” rappresenta un modo per far sentire la propria vicinanza alla popolazione. La raccolta di candele potrebbe sembrare un gesto piccolo, ma può fare la differenza per chi si trova in prima linea a difendere la propria patria.

I punti di raccolta

La raccolta prenderà il via oggi, sabato 25 marzo 2023 e proseguirà per una settimana. Questi i punti di raccolta ad Agropoli:

Negozio piante e fiori “Il Girasole di Annamaria Santomauro .

Alimentari Domenico Amato .

La parrocchia di S.Maria delle Grazie (Don Bruno Lancuba ).

La parrocchia del Sacro Cuore (Don Nicola).

La parrocchia di S.Antonio (Don Carlo).

La chiesa della Madonna di Costantinopoli.

Ass Silesia (Nunzia Iermano).

APS Solidarte(Paola Tozzi).

APS O Cilento (Olga Yegorova ,Oksana Mala , Liliya Kobel ).

Direzione Didattica Statale Primo Circolo.

Istituto comprensivo

Pietro Visconti(Prignano Cilento).

Istituto comprensivo “Agropoli-San Marco”.

Istituto di Istruzione Superiore “Vico De Vivo”.

Liceo scientifico Alfonso Gatto.

Istituto comprensivo Gino Rossi Vairo.

Il gruppo “Doniamo un sorriso donando con il cuore”(Rosa De Matteo).

Il gruppo “Te lo regalo se vieni a prenderlo”(Daniela Ottico).