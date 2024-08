“Parola all’Esperto”: i consigli di Stella Di Sessa, biologo nutrizionista | VIDEO

Continua il programma “Parola all’Esperto” in onda tutti i mercoledì alle ore 20:40 sul canale 79 del digitale terrestre e in replica il giovedì alle ore 15:30.

Ogni settimana intervisteremo un esperto diverso per ogni categoria che ci darà dei consigli e delle informazioni utili e pratiche per la vita di tutti i giorni.

In questa puntata la giornalista Angela Bonora ha intervistato la dottoressa Stella di Sessa, biologo nutrizionista.

La dottoressa Stella Di Sessa ha parlato dell’importanza dell’idratazione in estate e di come cambia l’alimentazione. Ha dato dei consigli utili per combattere il caldo con l’alimentazione e dei suggerimenti per favorire e mantenere la nostra abbronzatura e la linea pur concedendosi qualche volta un “piccolo sgarro”.