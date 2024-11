Parola all’Esperto: i consigli di Nicolangelo Marsicani, produttore di olio d’oliva

Nuova puntata del programma “Parola all’Esperto” in onda tutti i mercoledì alle ore 20:40 sul canale 79 del digitale terrestre e in replica il giovedì alle ore 15:30.

Ogni settimana intervisteremo un esperto diverso per ogni categoria che ci darà dei consigli e delle informazioni utili e pratiche per la vita di tutti i giorni.

In questa puntata la giornalista Angela Bonora ha intervistato Nicolangelo Marsicani, produttore di olio d’oliva.

Nicolangelo ha parlato delle varie categorie di olio, ha spiegato come riconoscere un olio extravergine di oliva e quali sono le qualità ad esso appartenenti. Ha consigliato anche i metodi per conservare l’olio d’oliva e per non alterarne le proprietà nutritive.