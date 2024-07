Parola all’Esperto: i consigli di Giuseppe Gorga, responsabile scientifico del D.I.S.C.

Continua il programma “Parola all’Esperto” in onda tutti i mercoledì alle ore 20:40 sul canale 79 del digitale terrestre e in replica il giovedì alle ore 15:30.

Ogni settimana intervisteremo un esperto diverso per ogni categoria che ci darà dei consigli e delle informazioni utili e pratiche per la vita di tutti i giorni.

In questa puntata la giornalista Angela Bonora ha intervistato Giuseppe Gorga, responsabile scientifico del D.I.S.C. (dipartimento italiano sicurezza cibernetiche).

Il dottor Gorga, ha spiegato l’importanza della cyber security, il ruolo che svolge nel dipartimento. Ha parlato di importanti progetti che fanno nelle scuole con il dipartimento in particolare per combattere il cyberbullismo. Infine ha dato dei preziosi consigli su come proteggere i nostri dati sulle piattaforme dei social network.