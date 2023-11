“Parola all’Esperto”: i consigli della dottoressa Stella Di Sessa, biologa nutrizionista

Continua il programma “Parola all’Esperto” in onda tutti i mercoledì alle ore 20:40 sul canale 79 del digitale terrestre e in replica il giovedì dopo il Tg. Ogni settimana intervisteremo un esperto diverso per ogni categoria che ci darà dei consigli e delle informazioni utili e pratiche per la vita di tutti i giorni.

Potete scrivere le vostre richieste al numero 327 2295001.

In questa puntata la giornalista Angela Bonora ha intervistato la dottoressa Stella Di Sessa, biologa nutrizionista.

La dottoressa dopo averci svelato i segreti di come rimettersi in forma dopo l’estate, è tornata nuovamente in studio da noi, per svelarci come combattere la fame nervosa.

Ha spiegato come distinguere la fame normale dalla fame nervosa e dalla fame da stress e infime hai ha dato dei consigli su come combattere la dipendenza dal cibo in particolare dagli zuccheri come biscotti, dolci e cioccolato e dal salato come pane e pasta.