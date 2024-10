In settimana è arrivata l’ ufficialità del cambio in panchina per la Calpazio. Sarà Salvatore Nastri il nuovo tecnico della squadra di Capaccio Capoluogo.

L’allenatore vanta un curriculum prestigioso condito da importanti vittorie in questa categoria, Nastri è intervenuto ai nostri microfoni mostrando entusiasmo per il nuovo incarico affidatogli, pronto a mettersi in gioco per conquistare la salvezza, obiettivo difficile ma non impossibile.