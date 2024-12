Pari per l’Ebolitana al Dirceu contro la Virtus Stabia

Buon pareggio contro la Virtus Stabia, seconda della classe, per l’Ebolitana. Inizia con il piglio giusto la formazione eburina.

La cronaca

Al primo minuto, cross in area di Padovano, trattenuta su Giorgio, arriva Gaita, il suo tiro viene murato con un braccio. Per Colombo tutto regolare. Ancora azione dubbia al tredicesimo. Giorgio entra in area e viene spostato al momento del tiro. Il pubblico protesta, invocando il calcio di rigore.

Si prosegue invece per la terna arbitrale. Al minuto 31°, traversone di Gautieri, da distanza ravvicinata, Evacuo colpisce di testa, ma Orlandi para senza problemi.

Due minuti dopo, Virone lascia partire un buon tiro sul quale Orlandi, risponde presente. Pericolosa l’Ebolitana, ad un minuto dalla fine del primo tempo.

Tiro di Corsaro alto non di molto. Un minuto di recupero e squadre negli spogliatoi. Inizia la seconda frazione di gioco, match equilibrato, con o padroni di casa che cercano i tre punti.

Al 14 esimo, prova lo Stabia con Sabatino: diagonale che si spegne a lato. Rigore per lo Stabia un minuto dopo. Fernando tocca Evacuo, e viene anche ammonito. Proteste dei giocatori di casa. Trasforma Sabatino, ospiti in vantaggio. Due minuti dopo Costantino trattenuto in area, ma Colombo dice che non è fallo. Veementi le contestazioni. Sempre Costantino tenta in rovesciata al ventiduesimo, ma la sfera finisce a lato.

Pareggio di Esposito, bravo a colpire di testa. Esulta il Dirceu. Dopo cinque minuti di recupero fine della gara. Pareggio per l’Ebolitana di Liquidato, contro la seconda della classifica.