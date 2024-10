Pari in extremis per la Battipagliese: 2 a 2 con il Montemiletto

Nell’ottava giornata del campionato di Eccellenza, girone B, la Battipagliese (orfana di calciatori del calibro di Ripa, Ribeiro, Calvanese e Losasso) strappa con i denti un pareggio che, per come si era messa la partita, è oro colato.

Zebrette che abbandonano la vetta della classifica ma rimangono nel gruppone, ad un solo punto dal tandem di testa Heraclea – Virtus Stabia.

La gara

Primo tempo ben giocato dalla Battipagliese che crea in successione almeno tre occasioni nitide da rete con l’ultimo arrivato Brogna, Formicola e Spagnuolo ma il portiere ospite è in giornata di grazia e nega la gioia del vantaggio alle zebrette.

Vantaggio che invece trova il Montemiletto al primo tiro nello specchio della porta: calcio di punizione da posizione defilata di Prevete e palla lunga sul secondo palo su cui Trapani, infastidito probabilmente dal sole contro, non può nulla.

Ad inizio ripresa, al secondo tiro nello specchio della porta, dopo sessanta secondi per la precisione, arriva il raddoppio ospite: calcio d’angolo di Prevete e colpo di testa nel cuore dell’area di rigore di un indisturbato Seguro. E’ una doccia fredda per la Battipagliese che ci mette un po’ per rimettersi in moto.

L’episodio che rimette in carreggiata il match è al 38’ quando Spagnuolo viene atterrato in area di rigore: penalty e cartellino rosso per Cossentino reo di aver stoppato una chiara occasione da rete. Dal dischetto Olmos non sbaglia.

Con la forza dell’inerzia la Battipagliese si getta in avanti alla ricerca del gol del pareggio che arriva al 47’ su azione di calcio d’angolo dove è rapace il difensore centrale Magliano a scaraventare con rabbia e forza la palla in fondo al sacco. Forcing finale della Battipagliese che non trova la rete del sorpasso. La gara finisce dopo sei minuti di recupero.

Il tabellino

BATTIPAGLIESE: Trapani, Magliano, Pipolo (dal 30’s.t. Cafaro), Olmos, Brogna, Formicola (dal 19’s.t. Tarcinale), Boglic, Picaro, Zoppino, Spagnuolo, Suozzo (dal 32’s.t. Saviello). A disposizione: Borrelli, Manco, Turco, Sangiovanni, Parisi, Cirone. Allenatore: Calabrese

MONTEMILETTO: Zotti, Ceparano, Freda, Kanteh, Pagliocca, Cossentino, Seguro, Prevete, Miele (dal 38’s.t. Canarino), Cruz (dal 25’s.t. Schettino), Malano (dal 38’s.t. Modano). A disposizione: De Vanno, Gaeta, Siniscalchi, Di Napoli, Freda, Benevento. Allenatore: Sgambati

RETI: 28’p.t. Prevete, 1’s.t. Seguro, 38’s.t. Olmos (rig.), 47’s.t. Magliano

ARBITRO: Signor Davide Zamagna di Saronno

ASSISTENTI: Signor Porcelli di Benevento e signor De Cicco di Nola

NOTE: Ammoniti: Olmos, Formicola, Calabrese (all. Battipagliese), Kanteh e Malano. Al 37’s.t. espulso Cossentino(M) per fallo da ultimo uomo. Calci d’angolo: 8 a 3 per la Battipagliese. Recupero: 1’p.t. e 6’s.t. Spettatori: 200