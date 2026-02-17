Parco: Fernando La Greca il custode dell’anima del Cilento nel mondo

Tra i quattro ambasciatori del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni nel mondo c’è anche Fernando La Greca, ex professore universitario di Storia Romana e autore di numerosi saggi sul Cilento.

La candidatura

La sua candidatura, nata dalla proposta di un gruppo di ex allievi della III B del liceo classico “Dante Alighieri”, è stata accolta positivamente con l’obiettivo di creare un ponte culturale e promozionale tra eccellenze locali e il panorama globale.

Amore per il territorio

La Greca, onorato di questa nomina, ci ha parlato del suo amore per il territorio, per l’editoria e quanto sia importante creare sinergia tra diversi attori affinché la cultura cilentana possa diventare una vera eccellenza italiana e mondiale