Parco avventura di Rofrano, lavorare in sicurezza: al via corsi per tutti gli operatori. Ecco come partecipare

“Da anni come parco avventura lavoriamo in altezza, da quest’anno abbiamo deciso di offrire a tutti la possibilità di poter usufruire di corsi che permettono di lavorare in sicurezza a tutti gli operatori del settore”.

Ecco i corsi

Con l’aiuto delle aziende Edil Estreme e Vertical Way professionisti nel settore sono stati attivati i seguenti corsi di formazione: – Operatore su funi ( Lavoratori addetti ai lavori con sistemi di accesso e posizionamento mediante funi in siti naturali o artificiali – Modulo A) – Treeclimbing (è una tecnica professionale che permette di effettuare interventi di potatura e taglio in modo sicuro, rapido ed ecologico, riducendo al minimo i danni alla struttura dell’albero e all’ambiente circostante. Si basa sull’utilizzo di corde e imbracature che consentono al tree climber ( l’arboricoltore autorizzato) di salire e spostarsi sulla pianta o sull’albero con la sola forza delle braccia e delle gambe.

Questo sistema di accesso permette di raggiungere direttamente qualsiasi parte dell’albero, anche le più alte e difficili da raggiungere con altri metodi. Si tratta di una vera e propria potatura alberi con corde. – Corretto utilizzo della motosega nelle operazioni di abbattimento e potatura. I corsi si svolgeranno presso il parco avventura Piano della Croce in Località Piano della Croce, Rofrano.

Le info utili

L’inizio del corso è previsto per i primi di febbraio 2025 Chiusura iscrizioni 24/01/2025.

Per info e prezzo contattate il parco avventura al 3407057991