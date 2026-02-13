Parchi Archeologici di Paestum e Velia: presentato “Aeternum”, un pass per tutta la vita

Aeternum permette di entrare nei Parchi ogni volta che lo si desidera, senza limiti di tempo, senza date da scegliere, senza fretta

È stato presentato questa mattina presso il Parco Archeologico di Paestum “Aeternum“, un pass per tutta la vita per accedere ai Parchi Archeologici di Paestum e Velia.

La presentazione

Una presentazione che ha visto la presenza della Direttrice dei Parchi di Paestum e Velia Tiziana D’Angelo, il Sindaco di Capaccio Paestum Gaetano Paolino, il Dirigente del Servzio II della Direzione Generale Musei Roberto Vannata, la Soprintendente ABAP per le province di Salerno e Avellino Anna Onesti e il Sindaco di Ascea Stefano Sansone.

Le dichiarazioni

“Oggi lanciamo questo biglietto che è in realtà più di un biglietto, è una sorta di promessa, di legame che si costruisce tra i visitatori e il nostro Parco – ha affermato la direttrice dei parchi archeologici di Paestum e Velia Tiziana D’angelo – Aeternum è un biglietto a vita, Aeternum costruisce questo rapporto speciale di responsabilità e d’impegno. È un approccio nuovo alla storia”.

Entusiasta per l’importante iniziativa anche il Sindaco di Capaccio Paestum Gaetano Paolino. “È un momento importante perché col passare del tempo queste iniziative invogliano le famiglie, i cittadini e i cultori a venire qua sul territorio – ha poi aggiunto il primo cittadino – È un passo importante per valorizzare le nostre bellezze”.

