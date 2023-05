Parcheggi a Camerota: le agevolazioni per i residenti e i titolari delle attività commerciali

Il Comune di Camerota, guidato dal sindaco Mario Salvatore Scarpitta, ha pubblicato il bando per l’assegnazione dei posti per il parcheggio a tariffa agevolata per i cittadini residenti e per i titolari di attività commerciali.

L’iniziativa

Nello specifico l’amministrazione mette a disposizione stalli per parcheggi riservati ai residenti e ai titolari delle attività commerciali, a tariffa agevolata, per sopperire parzialmente all’eliminazione dei posti auto presenti nei centri urbani nel quadro delle attività di riqualificazione e pedonalizzazione.

I costi agevolati

Il costo dell’abbonamento riconosciuto ai residenti che risulteranno assegnatari del PASS è di 150 euro stagionali, ovvero da giugno a settembre, e garantirà il posto auto 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Per quanto riguarda invece, l’abbonamento per i titolari di arrività commerciali che risulteranno assegnatari del PASS a seguito della procedura selettiva viene fissato da giugno a settembre a 150 euro fino a 3 PASS e a 200 euro da 4 PASS in poi.

L’accesso al parcheggio avverrà tramite appositi PASS consegnati al momento della stipula del contratto.

Come e quando presentare la domanda

La domanda, disponibile sul sito istituzionale del comune di Camerota, dovrà essere inviata entro le ore 12:00 del 15 maggio 2023, all’indirizzo di posta certificata dell’ente.

Entro il 25 maggio 2023, sarà redatto l’elenco delle domande pervenute. Qualora le domande pervenute siano superiori al numero dei posti resi disponibili, si procederà alla predisposizione di una graduatoria mediante estrazione. Se l’amministrazione rende disponibili ulteriori parcheggi a tariffa agevolata si procederà allo scorrimento dalla graduatoria.

La graduatoria verrà pubblicata sul sito istituzionale e successivamente l’Ufficio Demanio provvederà a contattare i residenti indicati nella lista che procederanno alla sottoscrizione del contratto di abbonamento.