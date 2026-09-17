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Papa Leone XIV incorona la Madonna di Buonabitacolo a Roma

Storica incoronazione della Madonna del Monte Carmelo da parte di Papa Leone XIV a Roma: emozione e fede per la comunità di Buonabitacolo.

Di: Erminio Cioffi
Papa Leone XIV incorona la Madonna di Buonabitacolo a Roma

Una giornata destinata a entrare nella storia religiosa di Buonabitacolo. A Roma, Papa Leone XIV ha accolto la statua di Santa Maria del Monte Carmelo e ha proceduto all’incoronazione della Madonna e del Bambinello, davanti ai fedeli giunti dal Vallo di Diano.

La devozione del Vallo di Diano nella Capitale

Un momento atteso con grande emozione dalla comunità buonabitacolese, che ha accompagnato la propria Patrona nel suo viaggio verso la Capitale. Un pellegrinaggio diventato testimonianza di una devozione profonda, tramandata nel tempo e custodita nel cuore di intere generazioni.

Il significato dell’incontro con il Santo Padre

L’incontro con il Pontefice rappresenta il culmine di un percorso vissuto dalla cittadinanza con partecipazione e fede. La corona posta sul capo della Madonna e del Bambinello assume un significato particolarmente intenso per i tanti fedeli presenti, portando a Roma la storia, le preghiere e la tradizione mariana del territorio.

Una pagina indelebile nella memoria collettiva

Per la comunità si tratta di una pagina speciale, destinata a rimanere impressa nella memoria collettiva. Non soltanto per la solennità dell’appuntamento, ma per ciò che esso rappresenta: il legame profondo tra una piccola comunità del Vallo di Diano e uno dei momenti più significativi della sua storia religiosa.

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