Buonabitacolo in Piazza San Pietro: il Papa benedice la Madonna del Carmine

La comunità di Buonabitacolo si appresta a vivere un appuntamento storico di profonda devozione e coesione sociale. Il prossimo 16 settembre, i cittadini del centro valdianese parteciperanno in Piazza San Pietro a Roma all’eccezionale Benedizione particolare che il Santo Padre Papa Leone XIV impartirà alla venerata statua della Madonna del Carmine.

L’evento rappresenta un momento di eccezionale rilevanza religiosa e culturale per l’intero territorio della provincia di Salerno, richiamando fedeli e residenti in un pellegrinaggio sia fisico sia spirituale verso la Capitale.

L’iniziativa della diocesi e la partecipazione della comunità

Il raggiungimento di questo traguardo spirituale è frutto del percorso avviato dalle istituzioni religiose locali. L’amministrazione comunale ha espresso il proprio formale ringraziamento al parroco Don Antonio Romaniello e al vescovo della diocesi di Teggiano-Policastro, Mons. Antonio De Luca, per aver intrapreso e sostenuto l’iniziativa presso la Santa Sede.

La trasferta in Vaticano coinvolgerà direttamente la popolazione, chiamata a riunirsi nel cuore della cristianità per accompagnare il simbolo della propria devozione mariana.

Il messaggio delle istituzioni locali

In vista del pellegrinaggio a Roma, il sindaco e l’amministrazione comunale di Buonabitacolo hanno espresso ufficialmente la gratitudine e la gioia dell’intera cittadinanza per questo riconoscimento pontificio:

“Il Sindaco e l’Amministrazione comunale esprimono le più ampie felicitazioni per l’eccezionale evento della Benedizione particolare del Santo Padre Leone XIV alla nostra Madonna del Carmine. Il prossimo 16 settembre tutta la Comunità di Buonabitacolo, corporalmente o spiritualmente, sarà in Piazza San Pietro a Roma per vivere e condividere un’emozione così grande e significativa.”

Le istituzioni comunali hanno inoltre sottolineato il valore identitario dell’appuntamento per l’intera cittadinanza:

“Sia per tutti noi un momento di rigenerazione dello spirito e del senso di appartenenza alla nostra bella Comunità di Buonabitacolo.”

La giornata del 16 settembre segnerà così una pagina fondamentale per la storia recente di Buonabitacolo, rafforzando i legami comunitari e la secolare tradizione di fede legata al culto della Madonna del Carmine.