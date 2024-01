Papa Francesco incontra delegazione di 200 sindaci: in udienza anche il sindaco di Caggiano

Papa Francesco ha incontrato questa mattina, una delegazione di 200 sindaci, in udienza speciale in Vaticano in rappresentanza degli oltre 4.300 comuni italiani aderenti all’associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli enti locali, l’Asme, il cui presidente è Giovanni Caggiano, ex sindaco di Caggiano.

“La nostra centrale, ha ricordato il Presidente Caggiano, è risultata la prima in Italia a conseguire la certificazione europea che attesta il pieno rispetto delle norme anticorruzione, è stata riconosciuta come best practice in Unione Europea”.

Un’emozione grande

Il sindaco di Caggiano, Modesto Lamattina, che ha avuto la possibilità di stringere la mano del Pontefice e scambiare qualche parola con lui, ha chiesto a Papa Francesco una preghiera per la comunità di Caggiano ed in particolare per gli ammalati. Presenti anche i sindaci di Contursi, Romagnano al Monte e Laviano.