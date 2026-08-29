Paolo Cannavaro ad Agropoli: il relax nel Cilento con Stendardo

La costa del Cilento si conferma una delle mete predilette dai protagonisti del calcio italiano. Agropoli ha ospitato Paolo Cannavaro, ex difensore e pilastro di società come Napoli, Parma e Sassuolo, attualmente impegnato nel ruolo di vice allenatore della Nazionale dell’Uzbekistan al fianco del fratello Fabio. L’occasione della visita non è stata solo una pausa di relax, ma l’opportunità di riabbracciare un amico storico del rettangolo di gioco: Guglielmo Stendardo.

La presenza dell’ex capitano azzurro sulle spiagge cilentane ha richiamato l’attenzione di tifosi e appassionati, testimoniando il legame profondo che unisce molti atleti a questo territorio. La cittadina salernitana ha offerto lo sfondo perfetto per un incontro che affonda le radici agli albori delle rispettive carriere professionistiche.

Un legame nato nel settore giovanile del Napoli

L’amicizia tra Cannavaro e Stendardo parte da lontano, precisamente da tre decenni fa, quando entrambi muovevano i primi passi nel vivaio della squadra partenopea. A sottolineare l’importanza di questo rapporto umano e professionale è stato lo stesso Stendardo, che ha condiviso un messaggio affettuoso sui propri canali social per celebrare la reunion con l’ex compagno di squadra.

“Abbiamo iniziato il nostro percorso nel settore giovanile del Napoli 33 anni fa. Dopo tantissimo tempo ci ritroviamo con lo stesso sorriso, con gli occhi pieni di luce e con l’ orgoglio di aver dato sempre il massimo, in campo e nella vita. Il calcio, invece, è cambiato. Noi non cambieremo mai”, ha dichiarato Guglielmo Stendardo.

Queste parole evidenziano una visione del calcio d’altri tempi, fondata su valori condivisi e su una passione rimasta immutata nonostante l’evoluzione del sistema sportivo moderno.

I nuovi impegni internazionali di Paolo Cannavaro

Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, Paolo Cannavaro ha intrappreso con successo la carriera da allenatore. L’esperienza accumulata in anni di Serie A rappresenta oggi il bagaglio tecnico che l’ex difensore sta portando all’estero. Attualmente, la sfida tecnica lo vede impegnato nello staff della Nazionale uzbeka, un progetto formativo e competitivo condiviso con il fratello Fabio Cannavaro.

Il soggiorno ad Agropoli ha rappresentato dunque una parentesi di decompressione prima del ritorno agli impegni internazionali, confermando come la provincia di Salerno e le località del Cilento restino un punto di riferimento per il turismo dei grandi nomi dello sport.