Panettoni salernitani protagonisti al concorso “Una Mole di Panettoni”

Dai panifici alle pasticcerie, fra i 30 maestri lievitisti scelti in concorso, la Campania è la seconda regione più rappresentata alla 13esima edizione di Una Mole di Panettoni, in programma dal 29 novembre al 1 dicembre. Sono infatti otto i maestri lievitisti che quest’anno si sfideranno sul panettone tradizionale (scuola lombarda o piemontese) e creativo nella cornice dell’Hotel Principi di Piemonte per una tre giorni dolcissima a Torino.

I maestri partecipanti

Si tratta dei maestri lievitisti: Lorenzo Perrino della Perrino Pregiata Pasticceria di Grottaminarda, in provincia di Avellino; Luigi Conte della pasticceria Vanily di Carinaro in provincia di Caserta; Nino Crispo della pasticceria Princess di Airola in provincia di Benevento; Luigi Fusco di Punto Freddo di Scafati in provincia di Salerno; Nicola Obliato di Obliato Pastry Boutique a Frattamaggiore in provincia di Napoli.

E ancora: la maestra lievitista Fiorella Ciardi di Dolci e Salati a Castellabate in provincia di Salerno; Salvatore di Prisco di Whippy Dolci Innovazioni a Salerno e Alessandro Izzo della Pasticceria Nobile a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli.

L’evento

“Una mole di panettoni” è un evento nazionale in cui da 13 edizioni 30 maestri fornai e pasticceri lievitisti provenienti da tutte le regioni italiane si sfidano a colpi di panettoni creativi e tradizionali. Ciascuno gareggia con ingredienti e procedure esclusivamente artigianali, espressione dell’estro e dei territori di provenienza. Organizzata da Dettagli Eventi, “UNA MOLE DI PANETTONI” è una delle manifestazioni che tradizionalmente apre il carosello di eventi italiani legati al popolare dolce natalizio.