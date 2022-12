Anche una pasticceria cilentana tra le eccellenze regionali selezionate da “Una Mole di Panettoni”

Il Cilento terra di centenari e di eccellenze culinarie tipiche del territorio.

È proprio a questo proposito che, per la Pasticceria La Ruota di Perdifumo con il suo pasticcere Rosetta Lembo, è stata inserita tra i partecipanti ad un evento prestigioso che ha come protagonista il dolce per eccellenza del Natale: il panettone.

La pasticceria cilentana, infatti, concorreva alla XI edizione di “Una Mole di Panettoni“, rassegna che si è svolta nel mese di novembre a Torino, da qui il nome dell’evento.

Dai panifici alle pasticcerie, con tredici eccellenze locali fra i trentacinque maestri fornai e pasticceri lievitisti scelti, la Campania è la regione più rappresentata.

Pasticceria La Ruota: il concept

Non è la prima che, la pasticceria La Ruota, riceva dei riconoscimenti. Gli ingredienti sono solo materie prime utilizzate con maestria da maestri pasticceri, prodotti della tradizione abbinati a prodotti con un pizzico di innovazione che in cucina non guasta mai.

Oltre la pasticceria cilentana, per la provincia di Salerno, concorrevano la Pasticceria Princess con Nino Crispo, la Pasticceria Ascolese la Boutique dei lievitati con Fiorenzo Ascolese.

Dalla provincia di Napoli sono state, invece, selezionate: la Pasticceria Generoso di Ercolano con il suo pasticcere Matteo Cutolo, la Pasticceria I Marigliano con Alessandro Marigliano, il Panificio Il Buongustaio del pasticcere Gianluigi Cacciopoli, la pasticceria Obliato Pastry Boutique Fratta Maggiore Nicola Obilato e da Pompei la Pasticceria De Vivo con Alfonso Schiavone.

Dalla provincia di Caserta, sei le rappresentanze: la Pasticceria Re di Dolci con il pasticcere Pietro Sparago, la Pasticceria Vanily con il pasticcere Luigi Conte, la Pasticceria Sparaco di Ceste Morrone con il pasticcere Guido Sparaco, per la Punto Freddo il pasticcere Luigi Fusco e per la Pasticceria Cappiello Michelangelo Cappiello.

Ma cos’è Una Mole di Panettoni?

È un evento nazionale dedicato al tradizionale dolce di Natale in cui trentacinque maestri fornai e pasticceri lievitisti provenienti da tutte le regioni italiane si sfideranno a colpi di panettoni creativi e tradizionali.

Ciascuno di essi lavorerà con ingredienti e procedure esclusivamente artigianali, espressione della loro creatività e dei loro territori di provenienza, e le loro creazioni esalteranno l’estro, la cura e la meticolosità di ogni dettaglio produttivo.

Organizzata da Dettagli Eventi, è una delle manifestazioni che apre, generalmente, il carosello di eventi italiani legati al popolare dolce natalizio.