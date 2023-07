Pallanuoto paralimpica sul mare di Castellabate: un evento emozionante che unisce atleti eccezionali e giovani talenti

Domenica pomeriggio, nel suggestivo scenario del mare di Castellabate, la pallanuoto è stata protagonista di un evento indimenticabile. Si è disputata una partita paralimpica emozionante, che ha visto la partecipazione di atleti eccezionali provenienti dalla Waterpolo Napoli Lions e dalla Dhea Sport. Contestualmente, si è tenuto anche un entusiasmante torneo giovanile che ha visto in campo i talentuosi giovani atleti della Pallanuoto Salerno. La giornata di sabato, invece, è stata dedicata a un allenamento/lezione rivolto ai ragazzi della scuola calcio della Polisportiva Santa Maria Cilento, a suggellare l’importanza dell’iniziazione sportiva sin da giovani.

Uno scenario incantevole per un evento emozionante

Il mare di Santa Maria di Castellabate, insignito della Bandiera Blu, ha offerto uno scenario incantevole per questa straordinaria iniziativa che si è svolta lungo il Lungomare Pepi, tra Punta Tresino e Punta Licosa. L’evento, organizzato sotto la sapiente direzione di Filippo Massimo Gomez, ex arbitro internazionale di pallanuoto e presidente del GuG Campania, è stato promosso dal Circolo Nautico Punta Tresino e dalla Polisportiva Santa Maria Cilento, con il patrocinio del Comune di Castellabate e dei Comitati Regionali della Federazione Italiana Nuoto e della Federazione Italiana Triathlon.

L’occasione è stata anche l’opportunità per rendere omaggio, insieme ai familiari, a Rosario Mazzitelli, giornalista napoletano scomparso prematuramente nel 2020 e fervente sostenitore della pallanuoto a mare nel Cilento. Grazie all’organizzazione di numerosi tornei di livello nazionale e internazionale, Mazzitelli ha contribuito notevolmente a promuovere questo sport nella regione.

Gli ospiti

All’evento erano presenti importanti personalità del mondo sportivo, tra cui il presidente della FIN Campania, Paolo Trapanese; il presidente della Polisportiva Santa Maria Cilento, Francesco Tavassi; il consigliere comunale con delega allo Sport, Gianmarco Rodio; il direttore tecnico del Circolo Nautico Punta Tresino, Giovanni Pisciottano; l’allenatore della Waterpolo Napoli Lions, Andrea Scotti Galletta; l’allenatore della Pallanuoto Salerno, Tonino Luongo; Nuccia e Lidia Mazzitelli, rispettivamente moglie e figlia del compianto giornalista Rosario Mazzitelli.

Il commento

“Sia la partita paralimpica che il torneo giovanile di pallanuoto hanno dimostrato che lo sport è un potente strumento di unione, ispirazione e crescita personale. Siamo orgogliosi di tutti gli atleti coinvolti perché il loro impegno e la loro dedizione sono un esempio per tutti”, hanno commentato entusiasti gli organizzatori. “Tutto ciò è avvenuto in una cornice naturalistica unica, il mare di Castellabate, e nel ricordo di un nostro caro amico che tanto teneva a cuore la pallanuoto a mare nel Cilento. Ci sono davvero tutti gli ingredienti e tutte le potenzialità per continuare lungo questo percorso.”

L’obiettivo

L’evento ha lasciato un segno indelebile nella memoria di tutti i partecipanti, dimostrando ancora una volta che lo sport è capace di creare momenti indimenticabili di passione e competizione. Il mare di Castellabate ha fornito una cornice unica per celebrare la pallanuoto, permettendo agli atleti di esprimere al massimo le proprie abilità in un ambiente spettacolare. L’entusiasmo e la partecipazione di tutti i presenti hanno sottolineato l’importanza di promuovere il valore dello sport e di creare opportunità per i giovani atleti, ispirandoli a perseguire i propri sogni e a raggiungere risultati straordinari.