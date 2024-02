Palinuro: scontro tra trattore e moto. 18enne trasferito in ospedale e sottoposto a intervento chirurgico

Paura questa mattina in località Saline di Palinuro. Un incidente stradale ha visto coinvolto un uomo di Caprioli a bordo di un trattore e un 18enne di San Nicola di Centola che viaggiava su una motocicletta 125.

L’incidente e i soccorsi

Violento l’impatto con il ragazzo che è stato scaraventato a terra restando ferito gravemente ma per fortuna non in pericolo di vita.

Sul posto i sanitari del 118 e i carabinieri della stazione di Centola.

Il giovane è stato trasferito presso l’ospedale di Sapri dove è stato sottoposto ad intervento chirurgico. Necessaria l’asportazione della milza. Ora è ricoverato in terapia intensiva. Ai militari, intervenuti per i rilievi di rito, il compito di ricostruire la dinamica dell’incidente.

Purtroppo questo è solo l’ultimo sinistro avvenuto sulla provinciale che collega Palinuro con Caprioli di Pisciotta dove in passato si sono verificati anche altri incidenti, talvolta con esiti drammatici.