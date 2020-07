Palinuro: incidente in via Saline, grave un giovane

Paura nella notte a Caprioli, in via Saline, la strada che collega la frazione costiera di Pisciotta con Palinuro. Un 25enne alla guida della sua BMW, per cause ancora in via di accertamento, è finito fuori strada con la sua auto, andando ad impattare contro le barriere e finendo giù sulla spiaggia. E’ successo nel territorio del Comune di Centola.

Immediatamente sono stati attivati i soccorsi: sul posto i carabinieri della locale stazione, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco che hanno dovuto lavorare per liberare il giovane, residente nel Comune di Pisciotta, dalle lamiere.

Il ragazzo è stato poi trasferito da un’ambulanza della misericordia presso l’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania. Presenta diversi traumi ed è ricoverato in rianimazione. Al vaglio delle forze dell’ordine la dinamica del sinistro.