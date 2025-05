Palinuro: Piazza Virgilio si anima con la rassegna “NonsoloPasqua 25”

Palinuro si prepara a vivere un ponte all’insegna della musica e del divertimento grazie alla rassegna NonsoloPasqua 25, promossa dalla Pro Loco Palinuro e dal Comune di Centola. Piazza Virgilio si conferma ancora una volta il cuore pulsante degli eventi, trasformandosi in una vibrante location per concerti da ascoltare e ballare, sulla scia del successo riscosso durante le recenti festività pasquali.

Tributo agli 883 e ai successi del Festivalbar

Il programma prevede due serate all’insegna della grande musica italiana. Giovedì 2 maggio, il palco di Piazza Virgilioospiterà gli 838 Tribute Band, pronti a far rivivere i successi indimenticabili dei mitici 883. Venerdì 3 maggio, l’appuntamento è con i Festival Bar’s Tribute Band, che renderanno omaggio all’iconica rassegna musicale riproponendo vent’anni di grandi hit.

Prologo di un’estate ricca di eventi

Il doppio appuntamento musicale in Piazza Virgilio rappresenta solo l’inizio di un ricco cartellone di eventi a cui la Pro Loco Palinuro e il Comune di Centola stanno lavorando in sinergia. L’obiettivo è assicurare a residenti e turisti spettacoli di qualità per un’estate che si preannuncia particolarmente lunga e vivace. Il divertimento è dunque garantito a Palinuro, con la promessa di ulteriori iniziative che animeranno le serate estive.