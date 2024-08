Palinuro: dopo anni di assenza torna la Guardia Medica Turistica

Riattivato un importante servizio per la fascia costiera cilentana. Dopo anni di assenza, infatti, torna la Guardia Medica Turistica di Palinuro. Ad annunciarlo è l’amministrazione comunale di Centola. «Questo importante traguardo è stato raggiunto grazie alla proficua collaborazione tra il Comune e l’ASL Salerno, che hanno lavorato congiuntamente per ripristinare un servizio essenziale per la nostra comunità e per tutti i turisti che scelgono il nostro territorio come meta di vacanza», fanno sapere da palazzo di città.

Guardia Medica Turistica a Palinuro: i servizi offerti

La Guardia Medica Turistica garantirà la prima assistenza sanitaria ai cittadini non residenti, offrendo supporto medico immediato per tutte le emergenze e necessità sanitarie di base.

Il servizio sarà operativo tutti i giorni dalle 8:00 alle 20:00, assicurando così una copertura continua e un punto di riferimento sicuro per chiunque ne abbia bisogno.

L’ambulatorio sarà situato presso il Distretto 71 in via Sant’Agata Nord, all’interno dello stesso stabile che ospita il servizio di emergenza 118. Una collocazione strategica che permetterà di ottimizzare le risorse e garantire un’assistenza integrata, beneficiando dell’esperienza e della professionalità degli operatori sanitari già attivi sul territorio.

«Ringraziamo tutti coloro che hanno reso possibile questo risultato e invitiamo cittadini e visitatori a usufruire con fiducia di questo importante servizio», dicono il sindaco Rosario Pirrone e l’assessore alla sanità Marta Stanziona.