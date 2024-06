Palinuro, cento bambini orfani di guerra parteciperanno a un campo estivo

Cento bambini orfani di guerra provenienti dall’Ucraina parteciperanno a un campo estivo a Palinuro. I bambini avranno la possibilità di passare di momenti di svago sulle suggestive spiagge del Cilento grazia alla collaborazione dell’Air Campania con l’associazione “San Volodymyr di Kyiv”, presieduta da don Giuseppe Di Bernardo

Dall’Ucraina a Palinuro

Questa mattina due autobus dell’Air Campania sono partiti da Caserta per dirigersi al confine dell’Ucraina, precisamente a Luzhanka Border, dove preleveranno i bambini per portarli nel Cilento. L’arrivo a Palinuro è previsto per il giorno 14 giugno. I bambini resteranno a Palinuro fino al 24. L’obiettivo è quello di offrire dieci giorni di spensieratezza a chi ha subito in giovanissima età gli esiti di un conflitto drammmatico e sanguinoso. Al campo estivo, ad attendere i 100 bambini, ci saranno altri 40 ragazzi della comunità ucraina della “Santissima Trinità” di Caserta, guidata da Padre Ihor Danylchuk.

Grande impegno da parte dell’AIR Campania

Per l’AIR Campania si tratta della seconda missione a sostegno delle vittime del conflitto. Il primo intervento si tenne nel marzo del 2022, quando furono tratte in salvo ben 97 rifugiati. Continua, dunque, il grande impegno dell’azienda e dei suoi dipendenti, che si sono autotassati raccogliendo l’importante cifra di 7800 euro, utili a finanziare il progetto.