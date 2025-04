Palinuro, Bicchielli (NM): “Concedere nullaosta a costruire un’antenna in un’area protetta è sconcertante”

Pino Bicchielli, presidente della Commissione dissesto idrogeologico e sismico e coordinatore del comitato di inchiesta Sistema Cilento, ha presentato un’interrogazione urgente ai Ministri dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, della Cultura e del Turismo, in merito alla controversa costruzione di un’antenna radiofonica a Palinuro, nell’area dell’ex Club Med.

“La decisione di erigere un’antenna alta circa 18 metri in località Saline, nel cuore del Cilento, ha suscitato forte preoccupazione tra residenti e imprenditori locali”, ha dichiarato Bicchielli. “Questa area, nota per le sue spiagge incontaminate e la sua bellezza naturale, rischia di subire un grave impatto paesaggistico e ambientale”.

Il deputato salernitano ha inoltre sollevato dubbi sulle modalità di acquisizione dei pareri necessari per la costruzione dell’antenna: “Molti pareri sono stati rilasciati per decorrenza dei termini, in modo implicito e senza un’adeguata valutazione dell’impatto ambientale”, ha sottolineato. “La decisione del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, che ha concesso il nulla osta in un’area protetta, è particolarmente sconcertante”.

La protesta contro la costruzione dell’antenna è nata grazie all’intervento dei legali del proprietario della struttura ricettiva “Gli Amanti del Mare”, che ha scoperto il via libera tramite una richiesta di accesso agli atti. “Questo dimostra una mancanza di trasparenza e una sottovalutazione delle preoccupazioni della comunità locale”, ha detto ancora Bicchielli.

A seguito di un esposto presentato alla Procura della Repubblica, il TAR Campania ha emesso un provvedimento cautelare il 28 febbraio 2025, sospendendo i lavori. “Il Comune di Centola, che inizialmente aveva concesso il parere favorevole attraverso il meccanismo del silenzio assenso, ha recentemente avviato un procedimento per annullare in autotutela il parere rilasciato – ha aggiunto il parlamentare – Questo è un segnale positivo, ma è necessario un intervento più deciso”.

L’interrogazione

Bicchielli ha quindi chiesto ai Ministri interrogati quali iniziative intendano assumere per scongiurare la costruzione dell’antenna. “Chiediamo un intervento immediato per proteggere un’area di straordinaria bellezza naturale e turistica, tutelata da particolari vincoli paesaggistici e ambientali”, ha concluso il deputato di Noi Moderati.