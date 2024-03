Palinuro: Benedizione dei nuovi mezzi della Misericordia e delle Palme

Una grande commozione domenica nella comunità di Palinuro in occasione della Benedizione dei nuovi mezzi della Misericordia e delle Palme. La cerimonia, officiata dal parroco Don Claudio Zanini, ha visto la partecipazione di un folto pubblico, tra cui i cittadini, le autorità locali e i fondatori della Misericordia di Palinuro, associazione nata nel lontano 1994.

I nuovi mezzi

I nuovi mezzi della Misericordia, un'ambulanza e un'automedica, sono stati acquisiti per garantire un maggiore servizio alla comunità di Palinuro e del comprensorio.

La cerimonia

La cerimonia è iniziata con la benedizione dei nuovi mezzi, seguita dalla benedizione delle palme.

Le parole dei fondatori

“È un giorno di grande gioia per noi”, hanno dichiarato commossi i fondatori della Misericordia di Palinuro. “Vedere la nostra associazione crescere e dotarsi di nuovi mezzi per aiutare chi è in difficoltà ci riempie di orgoglio”.