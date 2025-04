Palinuro: avviata pulizia straordinaria delle spiagge in vista dell’estate

L’Amministrazione comunale ha dato il via a un intervento straordinario di pulizia delle spiagge di Palinuro, con l’obiettivo di ripristinare il decoro e garantire la piena fruibilità del litorale in preparazione all’imminente stagione estiva.

Rimozione di rifiuti e detriti lungo la costa

Il lavoro di pulizia, attualmente in corso, interessa diverse zone del litorale di Palinuro e si concentra sulla rimozione di rifiuti di vario genere, detriti naturali, materiali spiaggiati durante i mesi invernali e altre criticità ambientali accumulatesi nel tempo. Le operazioni sono condotte con attenzione e cura dagli operatori comunali e dal personale addetto, impegnati a restituire alle spiagge la loro naturale bellezza.

Palinuro: patrimonio paesaggistico da tutelare

Palinuro, rinomata a livello nazionale e internazionale per le sue acque cristalline, i paesaggi mozzafiato e le spiagge dorate, rappresenta un patrimonio paesaggistico, naturalistico e turistico di inestimabile valore, simbolo dell’identità territoriale. Per questa ragione, la cura e la tutela delle sue coste costituiscono una priorità per l’Amministrazione, che ha deciso di investire in azioni concrete e tempestive.

Intervento in corso per un litorale accogliente

L’intervento di pulizia proseguirà nei prossimi giorni fino al completamento dell’intero tratto costiero interessato, assicurando un ambiente accogliente e sicuro per residenti, visitatori e turisti che si preparano a godere delle bellezze di Palinuro.

Appello alla collaborazione dei cittadini

In vista dell’accoglienza di migliaia di persone attratte dalla bellezza di Palinuro, l’Amministrazione sottolinea la fondamentale importanza dell’impegno di tutti. Rivolge pertanto un sentito ringraziamento a coloro che stanno contribuendo a questo importante lavoro e invita la cittadinanza a continuare a collaborare con comportamenti rispettosi dell’ambiente, affinché il litorale di Palinuro rimanga pulito, decoroso e all’altezza delle aspettative.