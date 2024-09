Palazzetto dello sport Andrea Di Concilio in gestione all’Olimpia Agropoli

Il palazzetto dello sport Andrea Di Concilio affidato in gestione all’Olimpia Agropoli. Sarà la società attiva in ambito giovanile ad occuparsi della struttura.

L’affidamento in gestione del Pala Di Concilio

Nei mesi scorsi erano state proprio le compagini che svolgono attività presso l’impianto di via Taverne, la Polisportiva Basket Agropoli e la Basket Olimpia Agropoli, a chiedere di stipulare una convenzione per la gestione dell’impianto di via Taverne, come di fatto avviene già da alcuni anni.

Il Comune aveva quindi predisposto un apposito bando cui hanno partecipato, oltre all’Olimpia, anche la Cilento Basket. Sarà la prima ad assumersi gli oneri per le attività di pulizia e manutenzione ordinaria.

Non è la prima volta che gli impianti sportivi comunali vengono affidati in gestione, una pratica consueta che sgrava l’Ente da interventi che grazie ai privati possono essere più puntuali.

Presto il comune di Agropoli dovrà provvedere anche ad affidare la gestione dello stadio “Guariglia”, la cui convenzione con l’U.S. Agropoli è in scadenza.