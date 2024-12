PalaSele: attesa per i concerti di Nino D’Angelo in tour con “I miei meravigliosi anni ’80… e non solo!”

Sabato 7 dicembre e domenica 8 dicembre al PalaSele di Eboli le ultime due date italiane del tour “I MIEI MERAVIGLIOSI ANNI ’80…e non solo!” di NINO D’ANGELO.

Già sold out da tempo la prima data, ancora pochi biglietti disponibili per la seconda data in prevendita su Ticketone.it, su Ticketmaster.it e nei punti di vendita abituali (https://bit.ly/ninolivepalazzetti). Ultime delle cinque imperdibili date prodotte da Trident Music, sarà anche la prima volta che l’artista calcherà il palco del PalaSele.

La carriera

Dopo il successo del concerto – evento allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, NINO D’ANGELO torna così dal vivo nella sua Campania per celebrare oltre 40 anni di carriera e regalare al pubblico grande musica e forti emozioni, esibendosi con i suoi più grandi successi degli anni ’80 e non solo. Il “ragazzo della curva B” proporrà una festa anni ’80 con brani iconici come “A’ Discoteca”, “Popcorn e Patatine”, “Maledetto Treno” e “Napoli”, ora inno ufficiale della squadra azzurra, insieme a molte altre hit che hanno segnato più generazioni.

La carriera di Nino D’Angelo è stata segnata da una vasta produzione artistica e dalla sua versatilità come cantante, attore e musicista. Sei partecipazioni al Festival di Sanremo, un David di Donatello, un Ciak d’Oro, un Nastro d’Argento e un Globo d’oro per le musiche del film musical “Tano da morire” di Roberta Torre, co-conduttore del DopoFestival nel 1998, direttore artistico del Teatro Trianon Viviani di Napoli e un concerto al Teatro Real San Carlo per omaggiare Sergio Bruni. Sono solo alcuni dei momenti salienti di una carriera iniziata nel 1976 e che da allora ha visto Nino D’Angelo diventare uno degli artisti più amati dal pubblico e dalla critica. Tra i momenti più emozionanti della sua vita, il murales tributo dell’artista Jorit a San Pietro a Patierno, commissionato dagli stessi abitanti del quartiere napoletano dove è nato, come omaggio per essere sempre stato vicino al popolo con le sue opere.

Gli ultimi biglietti

disponibili saranno acquistabili anche al Botteghino del PalaSele aperto nei giorni degli spettacoli a partire dalle ore 17. L’ingresso al pubblico generale sarà consentito dalle ore 19, inizio show ore 21. La tappa al PalaSele è a cura di Anni 60 Produzioni e Veragency. Per ulteriori informazioni https://www.tridentmusic.it/eventi-trident-music/imieimeravigliosi/.

Il calendario

Dopo Nino D’Angelo, domenica 15 dicembre e lunedì 16 dicembre torna a Eboli Gigi D’Alessio con il tour invernale “Gigi Palasport”, mentre venerdì 20 dicembre toccherà a Gianna Nannini con “Sei nell’anima tour – European Leg” chiudere il programma 2024 degli show al PalaSele a cura di Anni 60 produzioni. La stagione spettacolare riprenderà poi domenica 12 gennaio 2025 con Lazza con l’unica data in Campania, già sold out, del “Locura Tour”, mentre giovedì 23 gennaio appuntamento con IL VOLO “Tutti Per Uno – Ad Astra Live Nei Palasport”. Riprogrammata per sabato 22 febbraio (inizialmente prevista sabato 8) la tappa al PalaSele di “Mare Fuori Il Musical”, nell’attesa poi del gran ritorno dei negramaro che torneranno live a Eboli il 14 ottobre con “Negramaro Palasport 2025”.

Per informazioni sulla programmazione degli spettacoli al PalaSele, sulle prevendite ufficiali autorizzate, sulle prenotazioni per i disabili: 089 4688156 – www.anni60produzioni.com.