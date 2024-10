PalaSele, 12 grandi show da non perdere: da Renato Zero a Laura Pausini, Tananai e Nino D’Angelo

Manca ormai solo una settimana alla partenza della nuova stagione spettacolare al PalaSele di Eboli a cura di Anni 60 produzioni. Un grande autunno/inverno live sul palco pop della Campania: da novembre 2024 a febbraio 2025 attese 10 star per 12 appuntamenti da non perdere, tra grandi ritorni, bis a grande richiesta, date esclusive per la regione e sold out già annunciati.

SABATO 2 NOVEMBRE RENATO ZERO “AUTORITRATTO – I CONCERTI EVENTO”

Le luci sul palco di Eboli si riaccenderanno sabato 2 novembre con “Autoritratto – I Concerti Evento” di Renato Zero. Prodotto daTattica, lo show sarà l’occasione perfetta per ascoltare dal vivo i brani contenuti nell’ultimo album “Autoritratto” accanto alle canzoni che hanno segnato la carriera musicale di Renato Zero che ha ideato, scritto e diretto lo spettacolo e che sarà affiancato on stage da una superband composta da 7 musicisti e da un coro a 8 voci. Un’avvincente traversata, guidata dalle sue visioni uniche e dalla straordinaria abilità di raccontare e raccontarsi attraverso la propria arte, tra grandi classici e perle rare di Zero, autentico catalizzatore di energia ed emozione. Biglietti disponibili su vivaticket.com e in tutti i punti vendita Vivaticket.

MERCOLEDÌ 13 NOVEMBRE LAURA PAUSINI WORLD TOUR WINTER 2024

A seguire, mercoledì 13 novembre il grande ritorno di Laura Pausini con il “Laura Pausini World Tour Winter 2024”. Dopo il doppio sold out dello scorso dicembre l’artista italiana più amata al mondo torna al PalaSele con l’ultima leg del suo decimo tour mondiale, il LAURA PAUSINI WORLD TOUR 2023/2024, la tournée dei record. L’ultimo capitolo di questo storico e imponente live, il LAURA PAUSINI WORLD TOUR WINTER 2024, organizzato e prodotto da Friends&Partners, farà come unica tappa in Campania Eboli (biglietti disponibili su Ticketone). Ad aprire il concerto, con il sound contemporaneo dove convivono soul e atmosfere partenopee, Ste, all’anagrafe Stephani Ojemba, una delle otto giovani promesse della musica italiana a cui Laura Pausini ha scelto di regalare l’opportunità di esibirsi come opening dei suoi concerti in Italia.

MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE TANANAI “CALMOCOBRA LIVE 2024”

Per la prima volta calcherà il palco di Eboli Tananai venerdì 15 novembre per l’unica tappa in Campania del “CalmoCobra Live 2024”. Il tour segue l’uscita del nuovo album che porta alla luce un nuovo aspetto dell’anima di Tananai, più maturo e consapevole. Scritto e interpretato da Tananai stesso, è il secondo album dell’artista dopo il successo del primo progetto discografico “RAVE, ECLISSI” (triplo disco di platino e in top10 nella classifica Fimi degli album più venduti del 2023). Consolidata la sua figura di cantautore sincero e versatile, con “CALMOCOBRA” Tananai apre una nuova fase della sua carriera artistica e, dopo l’uscita dell’album, porta la sua nuova musica live sui palchi principali di tutta Italia. I biglietti sono disponibili su Ticketone.

DOMENICA 1 DICEMBRE ALESSANDRA AMOROSO “FINO A QUI IN TOUR”

Partirà dal PalaSele la nuova avventura live di Alessandra Amoroso, il “Fino a qui in tour”, 13 date nei palasport delle principali città italiane. L’artista, che quest’anno celebra 15 anni di straordinaria carriera, farà tappa a Eboli domenica 1 dicembre. I biglietti sono disponibili su Ticketone. Con la passione e l’energia che solo lei sa trasmettere, Alessandra Amoroso porterà sul palco tutti successi e le emozioni di15 anni di carriera in cui ha collezionato 3 milioni di copie vendute, 52 dischi di platino, 9 dischi d’oro, 700 milioni di stream, 800 milioni di views Youtube, oltre 200 concerti (di cui oltre 100 Palasport), la seconda donna a conquistare lo Stadio San Siro.

SABATO 7 E DOMENICA 8 DICEMBRE NINO D’ANGELO “I MIEI MERAVIGLIOSI ANNI ’80…e non solo!” Dopo il grande successo del suo concerto – evento allo stadio Maradona di Napoli lo scorso giugno, Nino D’angelo torna dal vivo con “I MIEI MERAVIGLIOSI ANNI ’80…e non solo!” con cui per la prima volta abbraccerà il popolo della sua musica al PalaSele in una doppia data: già sold out il concerto del 7 dicembre, l’artista replicherà anche l’8 dicembre. In queste imperdibili date, prodotte da Trident Music, il “ragazzo della curva B” celebrerà oltre 40 anni di straordinaria carriera con una grande festa anni ’80 attraverso i brani entrati nel cuore di più generazioni. I biglietti sono disponibili su Ticketone.it, Ticketmaster.it e nei punti di vendita abituali.

DOMENICA 15 E LUNEDÌ 16 DICEMBRE GIGI D’ALESSIO “GIGI PALASPORT”

Raddoppia anchel’appuntamento con Gigi D’Alessio che continua ad arricchire il calendario dei concerti del nuovo tour invernale “Gigi Palasport” atteso a Eboli domenica 15 e lunedì 16 dicembre. Due imperdibili live per cantare insieme le sue canzoni più amate, in una scaletta che racchiude oltre 30 anni di successi, da “Non mollare mai”, a “Mon amour”, “Quanti amori”, “Annarè” e tanti altri ancora, e le nuove canzoni dall’album “Fra”, uscito lo scorso maggio, come il singolo “NU DISPIETTO” e il primo featuring inedito con Geolier “Senza tuccà”. I biglietti di GIGI PALASPORT, prodotto da GGD, Friends & Partners, sono disponibili su Ticketone.it e nei punti vendita abituali.

VENERDÌ 20 DICEMBRE GIANNA NANNINI “SEI NELL’ANIMA – EUROPEAN LEG”

A distanza di 6 anni dall’ultimo show al PalaSele, venerdì 20 dicembre Gianna Nannini riabbraccia il suo pubblico in Campania a Eboli, unica tappa in regione, con “Sei nell’anima tour – European Leg”. L’artista è tornata proprio quest’anno, a cinque anni dall’ultimo progetto discografico, con “Sei nell’Anima”, un nuovo grandissimo progetto che include l’album, il biopic, il libro e il tour europeo distribuito da Friends & Partners e co-prodotto con 3Monkeys. Lo show sarà l’occasione per ascoltare dal vivo i suoi grandi successi e le 12 tracce inedite del disco, nato da una profonda ricerca delle sonorità a lei care. I biglietti sono disponibili su Ticketone.

DOMENICA 12 GENNAIO LAZZA “LOCURA TOUR 2025”

Nel 2025 il primo a calcare il palco del PalaSele sarà Lazza, pronto a scatenare la sua energia live con il “Locura Tour” domenica 12 gennaio, Un trionfo live annunciato: a tre mesi dalla partenza, il tour -prodotto da Vivo Concerti – è già ufficialmente tutto sold out. La nuova avventura live di Lazza sarà l’occasione perfetta per vivere pure serate di “locura”, sulle note delle tracce del nuovo disco (che ha attualmente macinato oltre 400 milioni di stream su tutte le piattaforme e più di 16 milioni di views su YouTube) e con il meglio del repertorio dell’artista milanese del roster Me Next – 104 Dischi di Platino, 46 Ori e oltre 4,2 miliardi di stream complessivi.

GIOVEDÌ 23 GENNAIO IL VOLO “TUTTI PER UNO – AD ASTRA LIVE NEI PALASPORT”

Per la prima volta live al PalaSele giovedì 23 gennaio IL VOLO fa tappa a Ebolicon“Tutti Per Uno – Ad Astra Live Nei Palasport”, il tour nei principali palazzetti italiani prodotto da Friends & Partners in partenza a gennaio 2025. Reduci dal grandissimo successo di questo 2024, anno importante per il trio italiano più famoso al mondo, composto da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, che sta festeggiando in musica 15 anni di carriera e di amicizia insieme, IL VOLO presenterà dal vivo la propria musica e i più grandi successi della tradizione musicale italiana anche in occasione delle date nei principali palazzetti italiani. I biglietti per la data di Eboli, unica tappa in Campania, sono disponibili su Ticketone.

SABATO 22 FEBBRAIO “MARE FUORI IL MUSICAL”

Riprogrammata l’attesa tappa al PalaSele di “Mare Fuori Il Musical”: inizialmente prevista per sabato 8 febbraio, la data si posticipa a sabato 22 febbraio 2025. I biglietti precedentemente acquistati restano validi (o è possibile chiedere il rimborso presso lo stesso circuito di vendita entro il 31 ottobre 2024) e le prevendite per la nuova data sono già disponibili su Ticketone, Vivaticket e nelle prevendite abituali. Dopo il grande successo registrato nella scorsa stagione teatrale, lo show diretto da Alessandro Siani e ispirato alla fiction tv torna a grande richiesta con un tour che vedrà protagonisti del musical alcune delle star della fortunata serie. Scritto da Cristiana Farina, Maurizio Careddu, Alessandro Siani, La direzione musicale è a cura di Adriano Pennino, le coreografie di Marcello e Mommo Sacchetta, la produzione di Best Live.

INFO UTILI Dopo questi quattro mesi di grande musica, non mancheranno altre sorprese per il prossimo anno live al PalaSele, nell’attesa anche del gran ritorno dei negramaro che hanno già annunciato la tappa a Eboli il 14 ottobre con “Negramaro Palasport 2025”.

Per informazionisulla programmazione degli spettacoli al PalaSele, sulle prevendite ufficiali autorizzate, sulle prenotazioni per i disabili: 089 4688156 – www.anni60produzioni.com.

