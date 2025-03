Paestum: tutto pronto per la nona edizione della “Cronometro dei Templi”

Mancano solo pochi dettagli ma è ormai in rampa di lancio la 9^ edizione della Cronometro dei Templi, gara ciclistica amatoriale a cronometro che si svolgerà domani, domenica 16 marzo con partenza ed arrivo nell’area archeologica di Paestum.

La manifestazione

La manifestazione, organizzata dall’A.S.D. Cilento Bike Ciclidea–Team Convergenze con il patrocinio del Comune di Capaccio Paestum, è ormai diventata un classico appuntamento di inizio stagione per tanti appassionati delle due ruote, che da diverse regioni italiane raggiungono la località pestana per competere tra l’affascinante scenario che regala la zona archeologica e l’area circostante, lungo il cui asse viario si snoda il percorso.

Il percorso

Un appuntamento atteso da tanti appassionati che anche quest’anno fa registrare il sold-out in termini di partecipanti, con l’organizzazione che ha dovuto anticipare la chiusura delle iscrizioni per aver raggiunto il limite di partenti programmato. Per tanti che dovranno rinunciare all’evento, ce ne saranno oltre duecento che potranno affrontare un percorso pianeggiante di 11 km che permette agli specialisti di questa disciplina contro il tempo di sviluppare watt e medie elevate, ma allo stesso tempo accessibile anche alle possibilità degli atleti meno allenati, i quali possono coniugare l’aspetto agonistico della gara con l’occasione di trascorrere un fine settimana di svago e divertimento, in compagnia di accompagnatori e familiari, tra le bellezze archeologiche e le attrazioni gastronomiche che offre il territorio di Capaccio Paestum.

La novità

Quest’anno poi la Cronometro dei Templi sarà anche prova inaugurale del circuito Fantagiro, kermesse interregionale che avrà tappe in diverse province del Sud Italia con un calendario che si snoda da marzo ad ottobre, mentre la manifestazione avrà l’egida ed il supporto del Centro Sportivo Italiano.

Le info utili

Per info sulla manifestazione: (clicca qui); Cell. 373 5380880