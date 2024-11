Paestum: “Salvare lo storico filare di pini”, l’iniziativa di Legambiente

Domenica 1 dicembre 2024 ore 10.00 a Paestum, località Santa Venere, nel piazzale “bar Siano”, ci sarà una particolare festa dell’albero. Non si pianteranno nuovi alberi ma si darà inizio alla campagna di raccolta fondi per curare lo storico filare di pini che è affetto da Toumeyella parvicornis -cocciniglia. I Pinus pinea (pini domestici) di Santa Venere in assenza di adeguati interventi fitosanitari sono destinati a morire.

Salvare lo storico filare: ecco gli interventi

“Più passa il tempo più l’attacco infestante della cocciniglia tartaruga avanza! Ma si è ancora in tempo per curare i pini. È dallo scorso mese di gennaio che l’amministrazione comunale è stata sollecitata ad intervenire. A tal fine, è stato prodotto uno studio sulle condizioni dei pini redatto dalla Facoltà di Agraria dell’Università Federico II di Napoli. Ci sono stati diversi incontri con l’amministrazione comunale per sottolineare l’urgenza dell’intervento. Si è individuata un’azienda in grado di effettuare l’intervento fitosanitario. Ci sono stati sopralluoghi tecnici in loco. L’iter sembrava finalmente avviarsi ad una positiva conclusione, ma le note vicende giudiziarie che hanno coinvolto il nostro comune hanno causato l’interruzione del percorso in atto.

Ecco perché abbiamo deciso di mobilitarci ascoltando il grido di aiuto dei pini. Con la partecipazione e il sostegno di tanti cittadini possiamo raccogliere l’esigua somma che il comune avrebbe potuto/dovuto stanziare per effettuare il trattamento endoterapico che potrebbe garantire ai pini di Santa Venere di continuare a svolgere la loro preziosa funzione e di preservare il paesaggio. Non provarci sarebbe una colpa grave“.