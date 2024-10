Paestum, Poste Italiane dedica annullo filatelico alla XXVI Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico

In occasione dell’evento “XXVI Borsa Mediterranea del turismo archeologico”, in programma a Paestum domani, giovedì 31 ottobre, Poste Italiane attiverà un servizio filatelico temporaneo col bollo speciale con la dicitura: “XXVI Borsa Mediterranea del turismo archeologico – XXVI – 1998/2024 – 31.10.2024 – 84047 Paestum richiesto dalla Leader Srl – Titolare Marchio BMTA.

Le info utili

Nello stesso giorno dalle ore 10.00 alle 19.00, sarà possibile timbrare con il bollo speciale le corrispondenze presentate presso la Next, ex Tabacchificio Cafasso, in via Cafasso, 21 – Borgo Nuovo Cafasso – 84047 Capaccio Paestum (SA).

Eventuali commissioni filateliche potranno essere inoltrate a: Poste Italiane S.p.A. / U.P. Battipaglia / Sportello filatelico Via Giacomo Matteotti, 1 – 84091 Battipaglia (SA). Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e su tutto il mondo della filatelia è disponibile il sito filatelia.poste.it.