Paestum: l’Oversound Music Festival fa tappa alla Planet Arena, 3 grandi live in programma

Tutto pronto per l’edizione 2024 dell’Oversound Music Festival che, quest’anno, si svolgerà tra la Puglia e il Cilento. Le mete, infatti, saranno Gallipoli, Paestum, Lecce, Barletta e Molfetta. Svelate le prime date ufficiali che hanno già scatenato grande attesa soprattutto nel Cilento, dove 3 artisti seguitissimi si alterneranno all’ombra dei Templi della suggestiva Planet Arena a Paestum.

Ecco chi salirà sul palco della Planet Arena

Il 3 agosto sarà il turno di “Salmo e Noyz Narcos Hellraisers”, reduci dal successo dell’album collaborativo “CVLT”, che ha conquistato le classifiche di vendita e streaming in pochissimo tempo. Il 18 agosto, Paestum avrà l’onore di ospitare il cantautore italiano Antonello Venditti, in un live speciale per celebrare i 40 anni di carriera con il suo indimenticabile “Cuore – Notte prima degli esami“. Infine, il 21 agosto, sarà la volta della musica di Tommaso Paradiso.

I successi

“CVLT”, l’album frutto della collaborazione tra Salmo e Noyz Narcos, ha già ottenuto un successo straordinario, raggiungendo le vette delle classifiche di vendita e di streaming appena un giorno dopo il suo rilascio. Il singolo “RESPIRA” feat. Marracash si è posizionato al primo posto in tendenza su YouTube, mentre l’album ha conquistato la terza posizione nella Spotify Debut Album Global nel suo primo weekend di pubblicazione.

Antonello Venditti, nel 40° anniversario di “Cuore“, continua a festeggiare con il suo progetto live “Notte prima degli esami 1984-2024 40th anniversary“, che porterà la sua musica nei luoghi più prestigiosi della Penisola durante l’estate.

Tommaso Paradiso annuncia il suo nuovo tour estivo per regalare emozioni e musica ai suoi fan, con tappe previste nell’ambito dell’Oversound Music Festival non solo in Cilento.

Oversound Music Festival

L’Oversound Music Festival è un progetto delle società M&P Company e PM Eventi, esperte nel settore della musica live e dello spettacolo. L’obiettivo del festival è di creare un’esperienza unica, dove cultura e intrattenimento si fondono in un contesto di serenità e sicurezza, offrendo momenti indimenticabili che vanno “oltre il suono”.