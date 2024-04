Paestum e Velia: torna l’imperdibile appuntamento con le “Domeniche al Museo” tra storia e archeologia

Domenica 7 aprile 2024 torna l’appuntamento con le Domeniche al Museo, un’opportunità imperdibile per immergersi nell’affascinante mondo dell’antichità. Il Ministero della Cultura apre le porte dell’Area Archeologica e del Museo di Paestum, oltre all’Area Archeologica di Velia, invitando il pubblico a visitarli gratuitamente dalle 8:30 alle 19:30, con ultimo ingresso consentito alle 18:30.

L’iniziativa non si limita alla semplice visita dei siti, ma si arricchisce di una serie di attività coinvolgenti. Tra le proposte, spiccano le visite ai Depositi del Museo, che offrono l’opportunità di scoprire tesori nascosti e reperti raramente esposti al pubblico. Ma non è tutto: per i più giovani e per chi desidera approfondire la conoscenza, sono previste attività didattiche sia a Paestum che a Velia, che renderanno l’esperienza ancora più coinvolgente e formativa.

Passeggiata lungo il Crinale degli Dei

Un’opportunità da non perdere è la passeggiata lungo il Crinale degli dei a Velia, un’esperienza unica per ammirare paesaggi mozzafiato e percorrere gli antichi sentieri che collegavano i centri abitati dell’antica Grecia. Ma le sorprese non finiscono qui: la mostra “Elea: la rinascita” offre uno sguardo privilegiato sulla storia e sulle tradizioni di questa antica città, permettendo ai visitatori di immergersi completamente nel suo fascino millenario.

Le info utili

Per agevolare gli spostamenti tra i due siti archeologici, il Ministero della Cultura mette a disposizione un servizio navetta gratuito, garantendo così un accesso agevole e confortevole per tutti i visitatori.

Inoltre è disponibile il veicolo off-road “Zoom Uphill”, un mezzo elettrico con quattro ruote motrici, che permette di esplorare gli angoli più remoti e suggestivi dei siti archeologici in totale comodità e sicurezza.

