Paestum e Velia: torna il servizio “Elea Bus” per visitare i Parchi Archeologici

Per il terzo anno consecutivo, il Comune di Ascea ripropone Elea Bus, il servizio di navette gratuite per l’area archeologica di Velia, in collaborazione con la Proloco di Ascea. Questo servizio, che collega la fascia costiera con il sito di Velia, partirà il 17 luglio e sarà disponibile ogni mercoledì nei mesi di luglio e agosto, oltre ai primi due mercoledì di settembre. Un’iniziativa che amplia la fruizione del sito archeologico di Velia e valorizza ulteriormente Ascea Marina, ottenendo negli anni passati un grande successo.

La navetta gratuita parte alle 17:00 dalla stazione di Ascea, arrivando al sito archeologico di Velia alle 17:30, con fermate presso le strutture alberghiere locali per raccogliere i turisti. Una volta giunti a Velia, i visitatori potranno usufruire di una visita guidata offerta dal Comune, inclusa nel biglietto d’ingresso al sito. Questo servizio si aggiunge a quello già esistente che collega i Parchi archeologici di Paestum e Velia. La navetta, inclusa nel biglietto d’ingresso ai Parchi, opera durante il giorno ogni sabato e domenica di luglio e agosto, nonché il 15 agosto. Quest’anno c’è una novità: in occasione dei concerti estivi serali organizzati nei Parchi di Paestum e Velia, sarà disponibile una navetta serale per consentire ai visitatori di partecipare agli eventi in totale tranquillità.

Le dichiarazioni

“Il Parco archeologico di Velia è sempre più integrato con il suo territorio e vicino alla sua comunità, grazie alla collaborazione con il Comune di Ascea e la Proloco di Ascea. Il servizio di navetta gratuito, avviato nell’estate del 2022, si è rivelato un successo, rafforzando il legame tra turismo balneare e culturale. I ‘mercoledì di Velia’ promuovono il patrimonio del nostro territorio in sinergia con la realtà imprenditoriale locale”– questa la dichiarazione di Tiziana D’Angelo, direttrice del Parco.

Il neo Sindaco di Ascea, Stefano Sansone, ha espresso soddisfazione per la continuazione del progetto: “Sono lieto di offrire questo servizio, in collaborazione con la Proloco di Ascea, ai turisti che scelgono Ascea per le loro vacanze. Sono certo che i visitatori, apprezzando il nostro patrimonio archeologico, torneranno in futuro, portando nuovi amici e visitatori. Il progetto della ‘Via dei Focei’ renderà l’area archeologica ancora più affascinante, coniugando la visione dei resti di Velia con la storia di un popolo saggio che ha influenzato la nostra filosofia moderna.“

Le info utili

Servizio di navetta gratuito per Velia:

Periodo: Dal 17 luglio, ogni mercoledì di luglio e agosto e i primi due mercoledì di settembre.

Prenotazione obbligatoria: Contattare la Proloco di Ascea al numero 0974/972230 (orari 9:00/14:00 – 16:00/20:00).