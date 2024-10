Paestum, colpo in un locale di via Tavernelle: ladri portano via l’incasso. Ingente il bottino

Furto in un noto locale della movida pestana. È successo in via Tavernelle, a Paestum, in pieno giorno.

La ricostruzione

Nel pomeriggio ignoti sono riusciti ad accedere nel locale Bisù, adiacente all’area archeologica dopo aver forzato l’ingresso. Una volta dentro hanno portato via la cassa con l’Intero incasso del giorno precedente.

Gli interventi

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Agropoli, agli ordini del capitano Giuseppe Colella che hanno avviato le indagini del caso. Cospicuo il bottino e ingenti i danni fatti dai malviventi per riuscire ad accedere al locale.

L’amarezza del titolare

“È inaccettabile che sia accaduto un episodio del genere nel cuore di Paestum senza che nessuno si accorgesse di nulla”, ha affermato Giuseppe Iuliano, titolare dell’attività e di diversi locali siti anche nel vicino comune di Roccadaspide in cui Iuliano ricopre anche il ruolo di assessore allo Sport, al Turismo e allo Spettacolo.

Indagini in corso

Le forze dell’ordine sono a lavoro per eseguire tutte le indagini del caso e potrebbero acquisire anche le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della zona per provare a raccogliere elementi utili ad identificare gli autori del colpo.

Sul posto sono giunti anche gli agenti della Polizia Municipale di Capaccio Paestum al comando di Sofia Strafella.