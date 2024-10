Altavilla Silentina, furto in un’azienda di tendaggi: portati via anche due furgoni

Ennesimo furto ad Altavilla Silentina. I ladri hanno fatto irruzione in un’azienda di tendaggi e tappezzeria sita in via Quercia Grossa. L’azienda, della famiglia Mangone, ha subito ingenti danni e i malviventi sono riusciti a portare via un grande quantitativo di materiale plastico e due furgoni: un Renault Master targato CC 325 JW e un furgone Fiat Ducato targato AL 044 JD. I proprietari hanno diffuso le targhe nel tentativo di ritrovarli.

I fatti

Il furto sarebbe avvenuto nella notte tra il 17 e il 18 ottobre. I mezzi erano stati parcheggiati nello spiazzale antistante all’azienda in cui i ladri sono entrati dopo aver forzato una finestra sita sul retro del capannone con l’ausilio di un flex.

Indagini in corso

Un colpo da professionisti considerato che l’area in cui erano stati depositati alcuni dei beni di valore portati via fosse blindata. Sul posto sono giunti i carabinieri in servizio presso la Caserma di Altavilla Silentina con il Maresciallo Massimiliano Mirra, attualmente sono in corso tutte le indagini del caso.