Paestum, Arena dei Templi: annullato il live di Gigi D’Agostino

Per motivi logistici, la data di Gigi D’agostino prevista per sabato 14 settembre all’Arena dei Templi di Paestum (Powered by Planet) è annullata.

Il rimborso del prezzo del biglietto, comprensivo di diritti di prevendita, sarà possibile richiederlo attraverso il circuito ufficiale Ticketmaster. Come da condizioni di vendita, non è rimborsabile alcun costo e/o spesa accessoria o personale. Per ottenere il rimborso è necessario essere in possesso di un titolo di accesso. Senza il titolo di accesso non sarà possibile ottenere alcun rimborso.

La richiesta di rimborso potrà essere inviata a partire da venerdì 20 settembre entro e non oltre venerdì 4 ottobre. Non verranno accettate le richieste di rimborso pervenute oltre i termini di scadenza. È possibile richiedere il rimborso seguendo la procedura riportata al seguente link: https://help.ticketmaster.it/hc/it/articles/360007905958-Richiesta-di-rimborso-elenco-eventi

Il rimborso verrà effettuato sul metodo di pagamento utilizzato in fase di acquisto, maggiori informazioni saranno in ogni caso comunicate via e-mail.