Paestum: al via il XX Congresso Nazionale dei Chimici e dei Fisici

Con la relazione della presidente Nausicaa Orlandi si è aperto a Paestum il XX Congresso Nazionale dei Chimici e dei Fisici. Fino a sabato, nel salone dell’hotel Ariston, a pochi metri dai templi, si parlerà di “Chimica e Fisica: il cuore del futuro sostenibile” con interventi di scienziati ed esperti di levatura internazionale che durante la tre giorni, organizzata dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici, analizzeranno un settore da secoli strettamente correlato ed essenziale allo sviluppo del progresso scientifico, produttivo, industriale e sociale, che permea la nostra quotidianità. Nel corso della convention saranno anche celebrati i 95 anni della professione di Chimico e i 5 anni della professione di Fisico, un “compleanno” con cui la Federazione vuole rendere omaggio ai propri professionisti impegnati per raggiungere gli obiettivi dell’Agenda 2030.

Il congresso

“Il titolo di questo XX congresso – ha affermato la presidente Orlandi – vuole essere un messaggio forte, chiaro e univoco di due categorie professionali, quelle dei Chimici e dei Fisici, che sono da sempre colonne portanti della ricerca, dell’innovazione e del cambiamento”.

Il congresso declinerà, dunque, le competenze, le esperienze, le testimonianze e gli scenari futuri nei temi principali dove lo sviluppo sostenibile è forte e sentito: alimenti, cosmesi, energia, edilizia e restauro, mobilità, sicurezza sul lavoro, prodotti e processi industriali sicuri per la salute, rispettosi per l’ambiente ed economicamente competitivi sul mercato. Saranno questi i focus principali dell’appuntamento di Paestum che vedrà professionisti, enti, istituzioni, industria, università, associazioni e parti sociali confrontarsi sulle possibili sinergie e collaborazioni da attuare per un futuro sostenibile.

“Rinnoviamo l’impegno della nostra categoria a lavorare per un futuro sostenibile”, ha affermato Rossella Fasulo, presidente dell’Ordine regionale dei Chimici e Fisici della Campania, nel ricordare che 28 anni fa Napoli ospitò i lavori dell’VIII Congresso degli Ordini dei Chimici d’Italia.

“E siamo convinti – ha proseguito la presidente – che questo XX Congresso produrrà straordinarie progettualità destinate a rendere migliore le innumerevoli applicazioni della chimica e della fisica al nostro vissuto”.

La stessa Fasulo è stata eletta presidente della Commissione Pari Opportunità della Federazione nazionale dei Chimici e dei Fisici. Nel corso del congresso è prevista la premiazione delle due vincitrici del Premio “Chimica e Fisica al femminile”, voluto dalla Federazione, che si inserisce negli obiettivi dell’Agenda 2030, un riconoscimento che promuove il diritto allo studio e la parità di genere nell’accesso alle lauree di area scientifico-tecnologica.