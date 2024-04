“Paese che vai… Pro Loco che trovi”, Gioi: conosciamo il Santecchia Horror Festival con il regista Luigi Scarpa

Torna un nuovo appuntamento con “Paese che vai… Pro Loco che trovi”, il format che va alla scoperta delle Pro Loco, ma anche delle Associazioni presenti sul territorio del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e nella Provincia di Salerno. L’ospite della nuova puntata è il regista Luigi Scarpa, direttore artistico della prima edizione del “Santecchia Horror Festival” che si svolgerà a Gioi Cilento, già cornice del decennale progetto “Santa Santecchia”. Luigi Scarpa ha parlato dell’attesissimo festival, della prestigiosa giuria che ne farà parte e ha svelato, in anteprima sui canali di InfoCilento, la locandina ufficiale dell’evento.

