Padula promuove la ricerca: approvata la convenzione per i “Dottorati Comunali”, ecco di cosa si tratta

Il comune di Padula conferma il suo impegno per la valorizzazione del sapere e delle competenze locali approvando in Giunta Comunale la nuova convenzione per il finanziamento dei “Dottorati Comunali” del 38° ciclo, nell’ambito del bando promosso dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Collaborazione con l’Unisa

La decisione rafforza il legame tra il territorio e l’Università degli Studi di Salerno, soggetto accademico con cui l’amministrazione aveva già avviato una collaborazione strategica. L’iniziativa, condivisa con il Comune di Montesano sulla Marcellana e inserita nel contesto dell’Area Interna “Vallo di Diano”, prevede l’erogazione di borse di studio finalizzate a promuovere percorsi di dottorato che siano strettamente connessi ai bisogni di sviluppo locale.

Il nuovo schema di convenzione, redatto secondo le linee guida ministeriali e recepito in seguito alla riorganizzazione del Dipartimento per le politiche di coesione, consentirà il trasferimento dei fondi all’Ateneo per l’avvio delle attività già dal primo anno.

Le finalità

“Si tratta di un investimento sul capitale umano, uno strumento concreto per trattenere i giovani talenti nelle aree interne, valorizzandone le competenze in chiave territoriale”, ha dichiarato la Sindaca Michela Cimino. “Con questa misura – ha aggiunto – Padula si conferma laboratorio attivo di innovazione e rigenerazione, costruendo ponti tra formazione accademica e sviluppo locale.”

La convenzione, che non comporta oneri diretti per il bilancio comunale, sarà trasmessa agli uffici ministeriali per la ratifica definitiva, aprendo così la strada a una fase sperimentale che potrà fare scuola in tutto il Mezzogiorno.